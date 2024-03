CorSport - L’Inter crede ad Acerbi e non lo multa, il difensore ha assicurato una cosa sulla lite con Juan Jesus

Ultime notizie Serie A - L’Inter crede ad Acerbi. Non lo multa. Ma lo convoca per «un confronto al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto», come è stato annunciato nel comunicato diffuso subito dopo l'ora di pranzo. Ne parla il Corriere dello Sport.

L’Inter crede ad Acerbi

I vertici del club nerazzurro hanno avuto già modo di parlare con Acerbi: