CorSport - Garcia può sorridere, a Bologna cercherà la vittoria nel giorno numero 100 da allenatore del Napoli

Ultime notizie Napoli - È sempre la somma che fa la differenza e mettendo assieme il primo tempo con la Lazio, l’ultimo quarto d’ora di Genova e l’avvio, 45’ e un po’ di più di Braga, Rudi Garcia riesce persino a strapparsi un sorriso, come racconta il Corriere dello Sport.

Rivedendo il resto, sotto la maschera di un uomo terribilmente solo, come lo sono gli allenatori, resta la fotografia di un’onestà intellettuale che anestetizza gli echi.

“«Vorrei che questa squadra segnasse un pochino in più. E sono sicuro che lo farà. Ma so bene che non tutto è andato perfettamente e in casi del genere ci si può semplicemente affidare al lavoro». La vittoria è un balsamo da spalmarsi addosso, Garcia ha rivisto un pizzico d’ottimismo ed ha intuito che, magari, la svolta è nell’aria o nei fatti, e va sublimata a Bologna, nel suo centesimo giorno da napoletano. Il Napoli di Garcia è bello (e anche bruttino) a metà, sta ancora nella via di mezzo, cerca un’identità”