Calciomercato Napoli, parola ai tifosi: ecco chi vorrebbero in attacco | VIDEO

Guarda il video e scopri chi vorrebbero i tifosi del Napoli come nuovo attaccante

Il Napoli prosegue la ricerca per un esterno offensivo. Il nostro inviato Riccardo Nicotra ha chiesto ai tifosi napoletani nel ritiro di Castel di Sangro chi vorrebbero come ala sinistra al fianco di Noa Lang per rinforzare il reparto d'attacco del Napoli. Guarda il video su CalcioNapoli24.

