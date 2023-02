Contromossa De Laurentiis per evitare cali di tensione della squadra: il retroscena

Calcio Napoli - La cena dell'altra sera tra Aurelio De Laurentiis, la squadra e Spalletti è stato un momento sicuramente di relax. Tutte le componenti sanno che il Napoli ha la consapevolezza di poter arrivare in fondo al traguardo in campionato ed anche giocarsi lo sfizio Champions League al cospetto di un avversario forte ma sicuramente non di prima fascia come le big storiche di quella competizione.

Premio scudetto Napoli

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina in edicola, De Laurentiis sa che il campionato, nonostante il vantaggio di +13, nasconde delle trappole perchè nessuno intende fare da vittima sacrificale agli azzurri da qui alla fine del torneo. Tra chi deve guadagnarsi un posto in Europa e chi invece deve salvarsi nessuno regalerà nulla. Anzi, tutti proveranno a fermare il Napoli. Per questo motivo il patron, scrive il Corriere dello Sport, ha già annunciato un premio che verrà quantificato in un secondo momento.