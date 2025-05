Gazzetta annuncia: Chiesa-Napoli affare in fase molto avanzata! Proposta al Liverpool, De Laurentiis spinge per definire i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori stanno spingendo sull’acceleratore anche con i dirigenti del Liverpool per definire i dettagli del ritorno in Italia di Federico Chiesa. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli ha già fatto la sua proposta per un prestito con diritto di riscatto, da Liverpool si insiste per un obbligo. Il giocatore è entusiasta di ritrovare la Serie A con un posto da titolare in Champions e con la prospettiva di riconquistare una maglia in Nazionale dopo un’annata da comparsa. Anche il suo contratto da 4,5 milioni netti non è un problema. Insomma, l’affare è in fase molto avanzata"