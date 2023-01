CorrSera - Moviola Napoli-Juventus: Doveri sempre corretto in campo

Napoli - Il Corriere della Sera analizza quella che è stata la partita dell'arbitro Doveri per Napoli-Juventus. Grande gestione di un match ricco di tensione:

L’esperienza di Doveri in campo e quella di Mariani alla Var per Napoli-Juventus. Dieci minuti senza interventi di Doveri anche per una generale correttezza. Doveri continua a fischiare poco e con l’approvazione dei giocatori che non hanno mai protestato. Negli ultimi minuti del primo tempo la partita si riscalda. Anche Doveri è pronto a cambiare metro: giallo a Danilo e a un collaboratore della panchina del Napoli. Nella ripresa si comincia con rinnovata vivacità tecnica del Napoli e qualche momento di confusione. Risultato finale sorprendente per dimensioni: Doveri è stato attento nel mantenere una linea di arbitraggio corretta fino alla fine. Bene anche i due assistenti.