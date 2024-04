Conte nuovo allenatore del Napoli? CorSport frena: solo una suggestione, ADL dovrebbe fare investimenti top

Antonio Conte al Napoli resta una suggestione secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che evidenzia come un ipotetico arrivo dell'allenatore salentino comporterebbe per De Laurentiis investimenti subito top per rinforzare adeguatamente la rosa per la prossima stagione.

Antonio Conte allenatore del Napoli: le ultime

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Antonio Conte: