CorrSera - Il Napoli è sprofondato all'inferno, squadra fantasma: ora si corre un rischio enorme

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta il commento del proprio inviato al Maradona per la sfida tra Napoli e Bologna persa 2-0 dagli azzurri:

"Il Bologna vola in Champions, il Napoli è già sprofondato all’inferno e rischia di restare fuori dalle coppe l’anno prossimo. I rossoblù di Motta passeggiano in un Maradona silente, mezzo vuoto e irriconoscibile, dove esplode la protesta dei tifosi, mentre di là i duemila rossoblù fanno festa con la squadra per la prima storica qualificazione. Del Napoli campione non è rimasto più niente, è una squadra fantasma, con le bocche chiuse dopo l’undicesimo k.o".