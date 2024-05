Consolazione per i tifosi del Napoli, scommesse in massa sui marcatori Ndoye e Posch

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica si sofferma su quanto accaduto ieri sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona con le due reti di Ndoye e Posch che hanno regalato la vittoria al Bologna ma anche la vittoria di tante scommesse ai tifosi del Napoli che avevano puntato sui nomi dei giocatori che non avevano ancora segnato in Serie A tra i felsinei:

"Dopo 12’ il Bologna era già avanti di due gol e i tifosi del Napoli si sono consolati scommettendo in massa sui nomi dei marcatori: Ndoye e Posch, due giocatori che in questo campionato non avevano mai segnato. Con gli azzurri si va sul sicuro e nelle ultime gare Di Lorenzo e compagni avevano già permesso di sbloccarsi a Cerri (Empoli), Abraham (Roma) e Success ( Udinese), tutti a digiuno di reti da almeno un anno".