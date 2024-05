Repubblica - Altro che pienone, sapete quanti spettatori c'erano realmente al Maradona ieri?

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela quanti spettatori erano realmente presenti ieri pomeriggio sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Bologna nonostante fossero previsti poco più di 40 mila spettatori:

"Le tribune erano già deserte quando l’arbitro Pairetto ha fischiato finalmente tre volte e ha messo fine all’agonia del Napoli, in ginocchio pure davanti al Bologna (2-0) e incapace di regalare un sorriso ai fedelissimi — al massimo 25 mila — presenti ieri al Maradona. Altro che pienone, la maggior parte degli abbonati è di nuovo rimasta a casa e chi c’era s’è sfogato in primis contro i giocatori (“ Mercenari, via tutti”), mentre solo la curva A se l’è presa anche con De Laurentiis".