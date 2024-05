Tensione in tribuna autorità con un tifoso del Bologna, viene chiesto di farlo allontanare | VIDEO

Napoli-Bologna 0-2. Ennesima prestazione oscena della squadra di Francesco Calzona che lascia lo stadio Diego Armando Maradona tra i fischi e gli improperi dei tifosi presenti. Situazione diametralmente opposta per il Bologna, seguito a Napoli da oltre 2000 sostenitori che hanno cantato e fatto tremare gli spalti del settore ospiti per tutta la durata dell'evento.



Tra i tanti tifosi del Bologna, presente in tribuna autorità c'era un noto youtuber tifoso felsineo: Gnabri. Insieme a lui anche lo youtuber e tifoso azzurro Giovanni SuperAllan Visone. I due hanno visto la partita insieme, con svariati attimi di tensione sia prima che durante la partita, come raccontato dalle immagini postate poi su Youtube da SuperAllan. Clicca su play per guardare il video: