Corbo: "Una squadra decisa secondo numeri estratti nel Lotto, senza un filo logico! Cajuste bocciato da tre allenatori su tre"

Antonio Corbo commenta l'esito di Napoli-Bologna nel corso del suo editoriale su Repubblica:



"Andrea Chiavelli è un eccellente fiscalista. I suoi consigli sono ottimi ma sulla tenuta del bilancio e sulla arguzia delle clausole. Di Maurizio Micheli, capo scouting, si sa che pensava di sostituire Kim, un pilastro della difesa con Natan..

Bocciato da tre allenatori su tre. Ieri un solo giocatore , Cajuste, si è seriamente proposto per la conferma. Nel reparto Juan Jesus e purtroppo Di Lorenzo sembrano i punti deboli. Lobotka l’unica certezza. Una squadra decisa secondo numeri estratti nel Lotto, senza un filo logico, non può che perdere con un club bene organizzato. Ed essere travolto dai fischi. Non è passato per caso il Bologna. Lascia una traccia.

Allenatore, manager, progetto decisi secondo metodo. Questo è calcio. E così, solo così, il Napoli può ricostruirsi mattone su mattone".