Il Mattino - De Laurentiis all'assalto di Conte: vertice con gli agenti nei prossimi giorni. Doppio messaggio del tecnico al patron

Aurelio De Laurentiis rompe gli indugi per prendere Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino che svela il piano del presidente del Napoli che ha deciso di stringere i tempi per provare a chiudere l'accordo con l'allenatore salentino che non vede l'ora di tornare in panchina dopo l'esperienza negativa alla guida del Tottenham.

Nuovo allenatore del Napoli: vertice tra De Laurentiis e Conte

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sull'edizione odierna de Il Mattino, nei prossimi giorni è in programma un vertice tra gli agenti di Antonio Conte ed il presidente De Laurentiis.

L'allenatore pugliese ha aperto al Napoli facendo capire che le sue pretese d'ingaggio non sono quelle dei tempi d'oro ed accetterebbe volentieri anche un accordo biennale. Insomma, la trattativa sta per entrare nel vivo tra le parti.

De Laurentiis va all'assalto di Conte fermo restando che bisognerà comunque trovare un'intesa economica ed anche sul progetto in sede di calciomercato.