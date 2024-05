Il Lecce disputerà in Serie A anche il campionato 2024-2025. La vittoria del Milan sul Cagliari per 5-1 e quella di ieri sera dell’ Inter sul Frosinone (5-0) regalano ai giallorossi la certezza della permanenza nella massima categoria con tre giornate di anticipo. Di seguito il post pubblicato dal club salentino su X: “Salvezza con tre giornate d’anticipo senza scendere in campo (Lecce – Udinese si giocherà lunedì alle 18:30). Sarà ancora Serie A!".