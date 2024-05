Nuovo allenatore Napoli, c'è già il favorito per sostituire il traghettatore Calzona

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica si sofferma sulle vicende del Calcio Napoli ed in particolare sul favorito per la sostituzione di Francesco Calzona in panchina per la prossima stagione:

"Il finale del Napoli è di sicuro più scoraggiante: ottavo col rischio di essere scavalcato dalla Fiorentina e di perdere la prossima Conference League, si è meritato la contestazione del Maradona, che attende ora da De Laurentiis, fischiato, il sostituto del traghettatore Calzona. Il favorito è sempre Pioli".