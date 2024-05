CorSport - La reazione di ADL al fischio finale con il Bologna. Il presidente ha già preso una decisione sul calciomercato

Qual è l'umore di Aurelio De Laurentiis dopo l'ennesima sconfitta del Napoli? Il presidente ieri era seduto in tribuna al Maradona ad assistere all'ennesimo tracollo della sua squadra che ha alzato bandiera bianca dopo appena dodici minuti subendo due gol e sbagliando, qualche istante dopo, anche un calcio di rigore con Politano.

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la reazione che il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto in tribuna allo stadio Maradona guardando il suo Napoli perdere contro il Bologna:

"De Laurentiis è in tribuna. Sconsolato. Il suo sguardo è già rivolto al futuro, alla rifondazione; perché rifondazione sarà. I giorni della scelta dell'allenatore stanno per entrare nel vivo, la questione e la situazione sono note: Gasperini è il prediletto, ma è ancora impegnato con l'Atalanta a caccia della Champions in campionato e poi nelle finali di Europa League e Coppa Italia. A seguire: Conte è l'idea di ottobre del presidente che non è mai andata via, ma che sottende investimenti importanti da gestire con cura. E poi, certo, Italiano e Pioli a completare la lista".