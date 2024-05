"Non gli riesce nulla: il peggiore". Kvaratskhelia flop con il Bologna: i voti dei quotidiani

Napoli - Khvicha Kvaratskhelia non ha brillato in Napoli-Bologna venendo anche sostituito nel finale di gara da Francesco Calzona. Ecco le pagelle dei quotidiani per il georgiano:

Il Mattino 4,5. Si mette largo e qualche grattacapo a Posch lo crea. Ma mai pericolosi perché c’è Lucumi nel caso. Dovrebbe inventarsi qualcosa ma né i piedi né la testa per farlo

Corriere dello Sport 4,5. Parte sufficientemente bene, saltando un paio di volte Posch e mettendo in mezzo due buoni palloni, poi comincia a fare più fatica, anche perché via via Posch gli prende sempre meglio le misure.

Gazzetta dello Sport 4 Il peggiore tra i peggiori, che sono tanti. Ammonito per frustrazione più che per proteste: non gli riesce nulla. Tantissime palle perse, i rari dribbling riusciti non portano a nulla.

Repubblica 4.

Corriere della Sera 4,5.