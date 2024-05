"Difficile capire cosa gli sia successo: è sempre i nritardo". Disastro Di Lorenzo con il Bologna: pagelle da incubo

Giovanni Di Lorenzo tra i peggiori in campo ieri contro il Bologna. Ecco le pagelle dei quotidiani questa mattina in edicola per il capitano del Napoli:

Il Mattino 4,5. Ingannato da traiettoria deviata da Olivera, ma marca male Ndoye, poi va in tilt e fa fatica a rialzare il ritmo. La spinta c’è ma manca quel qualcosa in più.

Corriere dello Sport 4,5 Si fa saltare in testa da Ndoye sul primo gol, lo soffre nella fase di difesa e lo riattacca poco in quella di possesso palla. Questo suo finale di campionato è davvero al di sotto delle sue grandi potenzialità.

Gazzetta dello Sport 4. Arriva tardi su Ndoye, arriva tardi spesso. Crossa entrando dal lato corto dell’area e crea il rigore. Ma è l’unico lampo: difficile capire cosa gli sia successo.

Repubblica 4,5.

Corriere della Sera 4,5.