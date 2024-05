Moviola Napoli-Bologna 0-2, CorSport: il rigore di Politano era da ripetere. Giallo a Kvara decisione affrettata

Insufficienza per l'arbitro Pairetto in Napoli-Bologna. La moviola del Corriere dello Sport inchioda il direttore di gara, così come chi era al Var, sul calcio di rigore battutto da Matteo Politano che doveva essere calciato di nuovo in quanto Ravaglia non aveva entrambi i piedi sulla linea di porta.

Napoli - Ecco cosa si legge sulla moviola del Corriere dello Sport sul calcio di rigore di Politano in Napoli-Bologna:

"In prima battuta, nell'azione del gol rossoblù, Di Lorenzo tiene in gioco Zirkzee: l'avvio della manovra passa attraverso una revisione mentre non ci sono dubbi sulla posizione di Ndoye quando viene servito dal cross di Odgaard. Sul 2-0 è invece Anguissa a tenere in gioco Posch. Il tocco di Freuler sul piede destro di Osimhen in area piccola, visto da vicino in presa diretta dall'arbitro, è tale da portare al rigore.

Il successivo controllo del Var, dove c'è Doveri, tuttavia non pizzica il movimento di Ravaglia: il portiere infatti non ha entrambi i piedi sulla linea di porta, l'esecuzione di Politano sarebbe da ripetere. Decisamente affrettata la prima ammonizione della serata: giallo per Kvaratskhelia dopo una prolungata trattenuta tra lui e Posch".