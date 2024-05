Niente giorno libero alla squadra dopo la sconfitta di ieri: il retroscena

Niente giorno di riposo per il Napoli dopo la sconfitta con il Bologna. La squadra tornerà dunque ad allenarsi già in giornata per preparare la sfida di venerdì prossimo che vedrà gli azzurri scendere in campo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Si tratta di un gesto punitivo il mancato giorno di riposo? L'edizione odierna del Corriere dello Sport chiarisce alcuni aspetti sulla questione.

Napoli Bologna 0 2: niente giorno di riposo per gli azzurri

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il mancato giorno di riposo alla squadra dopo la sconfitta interna contro il Bologna: