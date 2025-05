Conte-Napoli, Gazzetta - Conte non è facile da gestire in società e spesso va via in anticipo

Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive su Antonio Conte:

"Conte non è facile da gestire in società e spesso va via in anticipo (Juve, Inter, Italia). Inzaghi ha la fama di aziendalista alla Allegri, ma è più divisivo tra i tifosi. Tanti che ora gli riconoscono l’impresa l’avrebbero cacciato volentieri nei momenti difficili. Ha rischiato anche. All’Inter sono più abituati allo scudetto, la parola “Storia” va maneggiata con più cura e, quest’anno, incrocia inevitabilmente scudetto e Champions League”.