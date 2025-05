Stramaccioni: "Vi dico il mio 11 ideale tra Napoli ed Inter: non ci sono né Lobotka né Calhanoglu"

Andrea Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport ha stilato il suo 11 ideale tra Napoli ed Inter:

"Difficile, sono due grandi squadre e usano moduli diversi. Premetto che non sceglierò in base ai valori assoluti ma solo per la stagione: ad esempio, considero Calhanoglu il miglior regista d’Europa ma in campionato è stato fuori ben 9 volte e altre 3 ha giocato solo manciate di minuti condizionando la sua continuità di rendimento, come Acerbi che ha giocato solo la metà delle partite. Direi 4-3-3: Sommer; Dumfries, Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco; Anguissa, Barella, McTominay; Thuram, Lukaku, Lautaro".