Jonathan David continua a brillare con la maglia del Lille, con numeri da top player. L’attaccante canadese è nel mirino dei grandi club europei: in Italia piace a Napoli, juve ed Inter. Il Lille, per trattenerlo, gli ha proposto un rinnovo storico: 300.000 euro al mese, cifra mai offerta prima dal club. Ma David ha detto no, aprendo di fatto le porte a un addio a parametro zero.