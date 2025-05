Il verdetto finale sulla corsa scudetto non arriverà questa sera. Ne è convinto Riccardo Trevisani, che a Sportmediaset ha escluso sorprese da parte dell’Inter nella sfida contro la Lazio. “Metteranno in campo tanti titolari e faranno una gara seria. Per me vinceranno”, ha dichiarato il giornalista, aggiungendo che il titolo si deciderà solo all’ultima giornata. Intanto, il Napoli sarà impegnato a Parma in una trasferta tutt’altro che semplice, ma i riflettori restano puntati su San Siro.