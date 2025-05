Gabri Veiga agita il mercato: il Celta sogna il ritorno, ma spuntano altri due club

Come riferito da Footmercato.net, con l’estate ormai alle porte, il mercato comincia a scaldarsi e tra i nomi che tornano a far discutere c’è quello di Gabri Veiga. Il centrocampista offensivo spagnolo, classe 2002, attualmente in forza all’Al-Ahli in Arabia Saudita, è legato al club fino a giugno 2026, ma potrebbe presto guardare altrove.

Il Celta Vigo, squadra in cui è cresciuto calcisticamente, coltiva il sogno di riportarlo a casa. Un'operazione dal forte valore simbolico, ma che si presenta tutt’altro che semplice: l’ostacolo principale resta l’elevato ingaggio percepito dal giocatore. Secondo quanto appreso, però, il Celta non è l’unica squadra sulle sue tracce. Atlético Madrid e Newcastle avrebbero già manifestato il proprio interesse. I Colchoneros avrebbero avviato le prime indagini esplorative, mentre i Magpies si sarebbero spinti oltre, avviando un contatto diretto con l’agente del calciatore, originario di Porriño e alto 1,85 metri. Il futuro di Gabri Veiga resta dunque tutto da scrivere, ma una cosa è certa: sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato.