Inter-Lazio, CdS - Le scelte di Inzaghi: dubbio a centrocampo

Ultime notizie - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle scelte di formazione di Inzaghi per Inter-Lazio:

"Se le indicazioni della vigilia saranno confermate, infatti, oltre a Bisseck (sostituto naturale di Pavard) anche Bastoni sarà in campo dall’inizio e quei due saranno gli unici ad essere stati titolari anche nel ritorno con il Barcellona e la scorsa settimana contro i granata. La sorpresa sarebbe Mkhitaryan, che solo ieri si è allenato in gruppo e che è in vantaggio su Zielinski per completare il centrocampo, con Calhanoglu e Barella. Del resto l’armeno è fondamentale nel dare equilibrio e per il tecnico piacentino è sempre complicato lasciarlo fuori. Chiaro che non giocherà tutti i 90’, ma i minuti necessari per riavviare il motore. Pavard, invece, attenderà la ripresa per rientrare dopo la distorsione alla caviglia accusata lo scorso 27 aprile con la Roma".