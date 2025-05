Juan Jesus in panchina per Parma-Napoli: cosa filtra dalla rifinitura mattutina degli azzurri | ESCLUSIVA

Napoli - Questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport non ha escluso una possibile presenza in panchina di Juan Jesus questa sera contro il Parma. Il difensore brasiliano sta facendo davvero di tutto per poter rientrare tra i convocati per dare tutta la sua esperienza al gruppo in questa fase cruciale della stagione.

Parma Napoli

Nella rifinitura che il Napoli sta svolgendo in questi minuti a Colorno, non c'è però il difensore brasiliano che dunque non sarà presumibilmente in panchina questa sera al Tardini. Nonostante ciò, come accaduto anche nelle scorse settimane, Juan Jesus è al seguito della squadra così come gli altri infortunati (Buongiorno e Lobotka).