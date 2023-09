Condò: "Napoli uscito dallo psicodramma dei social, ma si può? Il chiarimento squadra-Garcia ha prodotto un risultato"

Ultime notizie Napoli - Paolo Condò, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il campionato di Serie A.

"A lungo l’anno scorso il Napoli ha fatto sembrare degli incapaci tutti gli altri. Dietro al Milan pedala di nuovo la Juve, per quanto non bella con il Lecce, mentre il Napoli è uscito dallo psicodramma dei cambi e dei social — sinceramente: ma si può? — con una prestazione eccitante, e nella quale Kvara ha finalmente recitato se stesso nella parte del ragazzo (ex) sconosciuto che va in campo e lascia tutti a bocca aperta. La sensazione visiva è che il chiarimento tra squadra e tecnico abbia prodotto un ritorno (tattico) al futuro"