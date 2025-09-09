Condò: "Ieri risultato da playstation, una prestazione da horror dell'intera fase difensiva"

Israele-Italia 4-5, oggi il commento del giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera, che analizza così la partita della Nazionale:

Cinque a quattro è un risultato da playstation, e meno male che l’ultima sciocchezza, su una palla senza grandi pretese inviata a centro area da Tonali in cerca di un piede complice, l’hanno commessa i difensori israeliani astenendosi dall’intervento e ingannando così il loro portiere. Cinque a quattro con due autoreti azzurre, una prestazione horror dell’intera fase difensiva, e meno male che tra i discutibili stravolgimenti della squadra di Bergamo non c’era il doppio centravanti, perché è stata la trazione anteriore a farci riemergere dalla buca.

