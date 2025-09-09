UFFICIALE - Hamsik è allenatore al 100%, superato il corso UEFA Pro: l'annuncio FIGC

Ultimissime Calcio Napoli - Nuovi allenatori nascono, letteralmente. Come si legge sul sito ufficiale della FIGC, infatti, diversi profili hanno ottenuto il corso UEFA Pro nonché il massimo livello di formazione per un neo tecnico.

FIGC annuncia i nuovi allenatori a Corverciano: c'è anche Hamsik

Tra i vari che hanno raggiunto questo obiettivo anche i giovanissimi Cesc Fabregas e il napoletano Fabio Pisacane - rispettivamente allenatori del Como e del Cagliari - ma c’è anche una bandiera del Napoli che ha sostenuto la prova orale e discussa la tesi: Marek Hamsik.

“Alla prova finale sono stati presenti – tra gli altri – anche l’ex centrocampista del Napoli – e attualmente nello staff tecnico della Nazionale slovacca guidata da Calzona - Marek Hamsik; l’attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini; lo ‘storico’ vice di Max Allegri, Marco Landucci, e gli attuali allenatori dell’Atalanta Under 23 e della Juventus Primavera, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin”, si legge.