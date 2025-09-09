Bucchioni a CN24: "Bisogna vedere il fattore Champions quanto costerà sul Napoli. Fiorentina? Non ha convinto finora"

“La catena di destra del Napoli è una delle cose più importanti che abbiamo in Italia. Ieri Politano, oltre al gol, ha fatto un lavoro come sempre importante nelle due fasi di gioco spendendo molto e venendo poi sostituito verso l’ora di gioco.

Ho visto un buon Napoli in questo inizio di stagione. Ha vinto una gara non facile come con il Cagliari e l’essere riusciti a fare gol negli ultimi minuti significa che hanno carattere in più poi ha più qualità nella rosa. Vedremo cosa porterà la Champions che è l’ambizione degli azzurri, sappiamo come supereranno il doppio impegno. La Fiorentina è in costruzione, non ha convinto finora. Sulla carta gli azzurri dovrebbero vincere, ma nessuna gara è facile”.