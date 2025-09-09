Bucchioni a CN24: "Bisogna vedere il fattore Champions quanto costerà sul Napoli. Fiorentina? Non ha convinto finora"

Le Interviste  
Bucchioni a CN24: Bisogna vedere il fattore Champions quanto costerà sul Napoli. Fiorentina? Non ha convinto finora

Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 TV:

“La catena di destra del Napoli è una delle cose più importanti che abbiamo in Italia. Ieri Politano, oltre al gol, ha fatto un lavoro come sempre importante nelle due fasi di gioco spendendo molto e venendo poi sostituito verso l’ora di gioco.

Ho visto un buon Napoli in questo inizio di stagione.  Ha vinto una gara non facile come con il Cagliari e l’essere riusciti a fare gol negli ultimi minuti significa che hanno carattere in più poi ha più qualità nella rosa. Vedremo cosa porterà la Champions che è l’ambizione degli azzurri, sappiamo come supereranno il doppio impegno. La Fiorentina è in costruzione, non ha convinto finora. Sulla carta gli azzurri dovrebbero vincere, ma nessuna gara è facile”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
