Infortunio Rrahmani, cambiano i tempi di recupero! Ecco la nuova previsione

Quando rientra in campo Amir Rrahmani? Il difensore del Napoli ha subito un brutto infortunio muscolare in Nazionale con il Kosovo e ieri mattina è rientrato a Napoli per sottoporsi ad ulteriori visite mediche. La lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra lo costringerà a restare fuori dal terreno di gioco per almeno 15-20 giorni, secondo le previsioni del quotidiano La Repubblica.

Questi dunque i tempi di recupero: Rrahmani salterà sicuramente le prossime due partite contro Fiorentina e Manchester City: