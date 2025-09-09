Infortunio Rrahmani, cambiano i tempi di recupero! Ecco la nuova previsione

Rassegna Stampa  
RrahmaniRrahmani

Quando rientra in campo Amir Rrahmani? Il difensore del Napoli ha subito un brutto infortunio muscolare in Nazionale con il Kosovo e ieri mattina è rientrato a Napoli per sottoporsi ad ulteriori visite mediche. La lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra lo costringerà a restare fuori dal terreno di gioco per almeno 15-20 giorni, secondo le previsioni del quotidiano La Repubblica.

Questi dunque i tempi di recupero: Rrahmani salterà sicuramente le prossime due partite contro Fiorentina e Manchester City:

 Gli piacerebbe accomodarsi in panchina in Champions League con il Manchester City, ma l’ipotesi più realistica è il rientro con il Pisa lunedì 22. Difficilmente, però, sarà rischiato, quindi non è escluso che possa essere protagonista direttamente per il big match di San Siro di domenica 28 contro il Milan.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top