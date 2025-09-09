Empoli, Corsi: "Avevamo venduto un giocatore al Napoli, poi saltò tutto! Ora giocherà contro gli azzurri"

Le Interviste  
Empoli, Corsi: Avevamo venduto un giocatore al Napoli, poi saltò tutto! Ora giocherà contro gli azzurri

Ospite diÂ Radio FirenzeViolaÂ nel corso della trasmissione "Palla al Centro", il presidente dell'Empoli,Â Fabrizio Corsi, si Ã¨ espresso sui tanti calciatori passati recentemente dagli azzurri allaÂ Fiorentina.

A proposito di Fazzini, in che ruolo di esprime al meglio?
"Ha delle doti che sta tirando fuori da un anno, purtroppoÂ la scorsa stagione venne fuori troppo tardi per farci salvare. Il problema di Jacopo era la maturazione: doveva convincersi di essere un giocatore forte. Ãˆ un peccato sia maturato cosÃ¬ tardi e non solo per noi, poteva sbocciare prima anche per se stesso".

Sul mercato, prima di cederlo alla Fiorentina, aveva avuto altre richieste?
"Per noi Ã¨ stata una pagina dolorosa, farei a meno di parlarne: a metÃ  anno l'avevamo venduto al Napoli mentre lui voleva andare alla Lazio, poi si fece male nel riscaldamento dell'ultima partita di gennaio e l'affare saltÃ²".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
