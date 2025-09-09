Empoli, Corsi: "Avevamo venduto un giocatore al Napoli, poi saltò tutto! Ora giocherà contro gli azzurri"

Ospite diÂ Radio FirenzeViolaÂ nel corso della trasmissione "Palla al Centro", il presidente dell'Empoli,Â Fabrizio Corsi, si Ã¨ espresso sui tanti calciatori passati recentemente dagli azzurri allaÂ Fiorentina.

A proposito di Fazzini, in che ruolo di esprime al meglio?

"Ha delle doti che sta tirando fuori da un anno, purtroppoÂ la scorsa stagione venne fuori troppo tardi per farci salvare. Il problema di Jacopo era la maturazione: doveva convincersi di essere un giocatore forte. Ãˆ un peccato sia maturato cosÃ¬ tardi e non solo per noi, poteva sbocciare prima anche per se stesso".

Sul mercato, prima di cederlo alla Fiorentina, aveva avuto altre richieste?

"Per noi Ã¨ stata una pagina dolorosa, farei a meno di parlarne: a metÃ anno l'avevamo venduto al Napoli mentre lui voleva andare alla Lazio, poi si fece male nel riscaldamento dell'ultima partita di gennaio e l'affare saltÃ²".