Caos Israele-Italia: cosa ha urlato l'avversario a Gattuso (che ha risposto con offese)

Ultimissime nazionali - Partita surreale ieri tra Israele e Italia con un finale anche bollente dopo il clamoroso 4-5 tra mille emozioni. Al triplice fischio, infatti, c’è stato un parapiglia dove è rimasto coinvolto per alcuni minuti anche il Ct Gennaro Gattuso.
Secondo quanto riporta IlFattoQuotidiano, tutto sarebbe partito da Gianluigi Donnarumma che avrebbe detto qualcosa di pungente alla panchina avversaria.
“Educa i tuoi giocatori”, avrebbe detto un giocatore israeliano a Gattuso che non ha apprezzato rispondendo senza mezzi termini: ““Shut up, f**k you! motherf**ker!”.
“Siamo stati insultati per tutta la partita”, hanno poi recriminato gli israeliani dopo la partita.