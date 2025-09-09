De Bruyne fa progressi in Belgio! Repubblica: "Gara da fuoriclasse e migliore in campo, torna a Napoli tirato a lucido"

Rassegna Stampa  
De BruyneDe Bruyne

Domenica si è giocata Belgio-Kazakistan 6-0, partita nella quale il centrocampista Kevin De Bruyne ha messo a segno due gol e un assist. Secondo il quotidiano La Repubblica, ci sono pochi dubbi: prestazione da fuoriclasse e titolo di migliore in campo per KDB, che già oggi torna a Castel Volturno per iniziare a preparare la sfida di Firenze in campionato.

Insomma, De Bruyne è tornato tirato a lucido dalla Nazionale:

L’obiettivo ovviamente è rivederle pure con la maglia dei campioni d’Italia. De Bruyne è atteso nel pomeriggio per l’allenamento ( dovrebbe arrivare pure Hojlund) e nel mirino metterà il match contro la Fiorentina, preludio alla grande serata di Champions contro il suo Manchester City. (...) L’obiettivo è cancellare la prestazione con il Cagliari. In nazionale ha ritrovato il passo giusto e i progressi non possono che far piacere pure a Conte

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
