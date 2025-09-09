De Bruyne fa progressi in Belgio! Repubblica: "Gara da fuoriclasse e migliore in campo, torna a Napoli tirato a lucido"

Domenica si è giocata Belgio-Kazakistan 6-0, partita nella quale il centrocampista Kevin De Bruyne ha messo a segno due gol e un assist. Secondo il quotidiano La Repubblica, ci sono pochi dubbi: prestazione da fuoriclasse e titolo di migliore in campo per KDB, che già oggi torna a Castel Volturno per iniziare a preparare la sfida di Firenze in campionato.

Insomma, De Bruyne è tornato tirato a lucido dalla Nazionale: