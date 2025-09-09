Macedonia del Nord-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: c'è Marianucci dal 1'

Nazionali  
Macedonia del Nord-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: c'è Marianucci dal 1'

Ultime news SSC Napoli: Luca Marianucci gioca titolare, ecco le formazioni di Macedonia-Italia Under 21

Ultime notizie nazionaliC'è il difensore del Napoli Luca Marianucci dal 1' nella formazione dell'Italia Under 21 che sfida la Macedonia del Nord: gara valdia per le Qualificazioni agli Europei di categoria. Torna in campo l’Italia U-21 di Silvio Baldini: gli azzurrini, alla prima del nuovo CT, hanno vinto 2-1 contro il Montenegro grazie alle reti di Lipani e Koleosho, e ora affrontano la Macedonia del Nord. L’Italia è prima nel girone E con Svezia e Polonia.

Macedonia del Nord-Italia U21: le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Italia U21:

  • MACEDONIA DEL NORD U21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. Allenatore: Stanikj
  • ITALIA Under 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. Allenatore: Baldini

Dove vedere Macedonia-Italia U21 in tv e in streaming

Ma dove è possibile vedere Macedonia-Italia Under 21 in tv e in streaming? La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, oppure in streaming su RaiPlay. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 18:15 al Miloševski Stadium di Bitola, in Macedonia del Nord.

Luca Marianucci con l'Italia Under 21
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top