Macedonia del Nord-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: c'è Marianucci dal 1'

Ultime notizie nazionali - C'è il difensore del Napoli Luca Marianucci dal 1' nella formazione dell'Italia Under 21 che sfida la Macedonia del Nord: gara valdia per le Qualificazioni agli Europei di categoria. Torna in campo l’Italia U-21 di Silvio Baldini: gli azzurrini, alla prima del nuovo CT, hanno vinto 2-1 contro il Montenegro grazie alle reti di Lipani e Koleosho, e ora affrontano la Macedonia del Nord. L’Italia è prima nel girone E con Svezia e Polonia.

Macedonia del Nord-Italia U21: le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Italia U21:

MACEDONIA DEL NORD U21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. Allenatore: Stanikj

ITALIA Under 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. Allenatore: Baldini

Dove vedere Macedonia-Italia U21 in tv e in streaming

Ma dove è possibile vedere Macedonia-Italia Under 21 in tv e in streaming? La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, oppure in streaming su RaiPlay. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 18:15 al Miloševski Stadium di Bitola, in Macedonia del Nord.