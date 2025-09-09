Salerno vuole soffiare Euro 2032 a Napoli? Il sindaco: "L’Arechi diventerà uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia"

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha scritto a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per candidare lo stadio Arechi - che sarà totalmente ristrutturato ed ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania - a ospitare gli Europei del 2032, che l’Italia organizzerà in condivisione con la Turchia.
“L’Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia”. È quanto si legge nella nota stampa diramata dal comune campano: “Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale”.
Il Comune di Salerno ha chiesto di poter “conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all'Italia di accogliere Euro 2032 grazie a una sinergica collaborazione istituzionale".