Salerno vuole soffiare Euro 2032 a Napoli? Il sindaco: "L’Arechi diventerà uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia"

Le Interviste  
Salerno vuole soffiare Euro 2032 a Napoli? Il sindaco: L’Arechi diventerà uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha scritto a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per candidare lo stadio Arechi - che sarà totalmente ristrutturato ed ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania - a ospitare gli Europei del 2032, che l’Italia organizzerà in condivisione con la Turchia.

“L’Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia”. È quanto si legge nella nota stampa diramata dal comune campano: “Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale”.

Il Comune di Salerno ha chiesto di poter “conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all'Italia di accogliere Euro 2032 grazie a una sinergica collaborazione istituzionale". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top