Retroscena Insigne: rifiutata quest'offerta italiana pur di aspettare la Lazio

Calciomercato Serie A, si attendono novità per Lorenzo Insigne attualmente svincolato ma propenso al rientro nel campionato italiano dopo l’esperienza in Canada col Toronto.
A tal proposito, però, emerge un retroscena a sorpresa: l’ex capitano del Napoli, infatti, pur di attendere la Lazio dove raggiungerebbe il suo mentore Maurizio Sarri, avrebbe rifiutato un’offerta dal Sassuolo.
Dato il mercato bloccato per i biancocelesti, tuttavia, appuntamento rinviato nei prossimi mesi appena sarà possibile.