UFFICIALE - Sostituto Mourinho, il Fenerbahçe punta su un italiano

Calciomercato internazionale - Il Fenerbahçe, reduce dall’esonero di José Mourinho dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions League, ha sciolto le riserve e annunciato il nuovo tecnico: la scelta è ricaduta sull’italiano Domenico Tedesco, ex Ct del Belgio.

Fenerbahçe, Tedesco prenderà il posto di Mourinho