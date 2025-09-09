UFFICIALE - Sostituto Mourinho, il Fenerbahçe punta su un italiano

Calciomercato internazionale - Il Fenerbahçe, reduce dall’esonero di José Mourinho dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions League, ha sciolto le riserve e annunciato il nuovo tecnico: la scelta è ricaduta sull’italiano Domenico Tedesco, ex Ct del Belgio.
Il Fenerbahçe Spor Kulübü annuncia di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Domenico Tedesco. L'accordo con il tecnico è stato raggiunto per un contratto di due anni. Il suo assistente sarà Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani che per molti anni ha indossato la nostra maglia a righe. I dettagli sulla cerimonia della firma del nuovo staff tecnico saranno comunicati in seguito".