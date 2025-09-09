Il Mattino invita alla calma: nessun dramma per gli infortuni, il Napoli ha una rosa lunga

Oggi sul quotidiano Il Mattino la consueta "Zona Franca" a firma di Guido Trombetti, che commenta lo stato di agitazione in casa Napoli per l'alto numero di infortuni.

Ma mi chiedo però a cosa sia dovuta tanta preoccupazione se è vero come è vero che la campagna acquisti del Napoli aveva come obiettivo - praticamente raggiunto - di accorciare la distanza tra gli elementi della panchina e i cosiddetti titolari.

(...) non mi sembra il caso di fare drammi per il suo infortunio.

La stagione del Napoli, come quella di tutte le squadre, vedrà ogni tanto infortuni, perlopiù dovuti a fattori muscolari. Inevitabili, almeno in una certa percentuale, a seguito di preparazioni particolarmente stressanti, ma anche a causa dei tantissimi impegni che con l’aggiunta delle gare di Champions Leauge rispetto allo passato diventeranno ancora più numerosi.

Francamente, sotto questo aspetto mi sento tranquillo, protetto largamente dalle operazioni di mercato che sono state mirate ad allargare la rosa e a mettere a disposizione di Antonio Conte tante opzioni praticamente in ogni settore del campo.

