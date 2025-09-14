CdM - Con questo Hojlund sarà dura anche per Lukaku giocare dal 1'! Piccolo dramma di Lucca

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale firmato da Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

“Meriterebbe un discorso tutto suo l’esordio di Højlund, anche per il piccolo dramma di Lucca. Che perde il posto e oggi deve affrontare la prova più difficile, la solitudine di chi si vede messo in seconda fila. È un esame che sempre aspetta chi fa un lavoro nel quale vige la meritocrazia.

Entrato al minuto 72, ha amministrato il risultato col resto della squadra e vissuto l’energico finale della Viola. Ma il tema posto da Højlund è che sarà dura anche per Lukaku riconquistare un posto. Il Napoli ha un centravanti esplosivo, giovane. Chi lo toglie dal suo posto?”

