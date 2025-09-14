È già il Napoli di Hojlund! In 20 minuti ha fatto 'asso pigliatutto', togliergli spazio sarà quasi impossibile

Ultime notizie SSC Napoli - Subito protagonista. Pronti, via: è subito il Napoli di Rasmus Hojlund come scrive Il Mattino.

“Conte lo schiera dal primo minuto e lui ringrazia andando subito in gol. Il raddoppio è uno spot per gli attaccanti di domani. Eccolo qui il nuovo centravanti del Napoli, quello che ci ha messo circa 20 minuti per fare "asso pigliatutto" e chiarire le gerarchie dell'attacco. Lucca lo guarda dalla panchina ma capisce in fretta che rubare spazio al danese sarà missione quasi impossibile”