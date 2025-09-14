È già il Napoli di Hojlund! In 20 minuti ha fatto 'asso pigliatutto', togliergli spazio sarà quasi impossibile

È già il Napoli di Hojlund! In 20 minuti ha fatto 'asso pigliatutto', togliergli spazio sarà quasi impossibile

Ultime notizie SSC Napoli - Subito protagonista. Pronti, via: è subito il Napoli di Rasmus Hojlund come scrive Il Mattino.

“Conte lo schiera dal primo minuto e lui ringrazia andando subito in gol. Il raddoppio è uno spot per gli attaccanti di domani. Eccolo qui il nuovo centravanti del Napoli, quello che ci ha messo circa 20 minuti per fare "asso pigliatutto" e chiarire le gerarchie dell'attacco. Lucca lo guarda dalla panchina ma capisce in fretta che rubare spazio al danese sarà missione quasi impossibile”

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
