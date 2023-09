Braga-Napoli, De Laurentiis non andrà in Portogallo: il motivo

Calcio Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis non sarà a Braga per l'incontro di questa sera valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela il motivo dell'assenza da parte del patron.

De Laurentiis assente Braga Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: