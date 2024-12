Bove, una persona è rimasta sempre al suo fianco ogni giorno

Ultime notizie - Dramma per Edoardo Bove che si ritrova da quasi una settimana in ospedale dopo il malore in campo durante Fiorentina-Inter della scorsa domenica. Il giovane calciatore è ricoverato in ospedale di Careggi dove, come riportato da Tuttosport, c'è da registrre la presenza costante ed interrotta della fidanzata Martina e dei genitori Giovanni e Tanja, che cercano di tirargli su il morale.