Politano e Vergara, l'agente annuncia: "Ci siamo per il rinnovo di entrambi! Nel giro di una settimana chiudiamo"

Napoli - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Politano e Vergara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC:

"Di Lorenzo e Politano? Sono due giocatori che hanno fatto una scelta di vita importante a livello calcistico. A Napoli si trovano bene sia a livello di club che come città. La loro decisione è solo per Napoli. Vi do una notizia importante: Politano è vicino al rinnovo con il Napoli! Per il rinnovo di Vergara siamo sulla buona strada, credo che nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi".

Rinnovo contratto Politano e Vergara

L'annuncio di Mario Giuffredi sui rinnovi imminenti di Politano e Vergara conferma una nostra esclusiva proprio sul centrocampista ex Reggiana. Lo scorso 26 agosto vi avevamo raccontato (CLICCA QUI) di come le parti in causa stessero parlando per adeguare il contratto di Vergara dopo che Conte aveva deciso che lo avrebbe tenuto in rosa.