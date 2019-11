Ammutinamento Napoli, CorSport: in alcuni azzurri c’è il desiderio di scusarsi! L’ira di De Laurentiis non s’è mai seriamente placata

Domenica 24 novembre il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis atterrerà da Los Angeles, dopo aver visto Milan-Napoli in tv negli States, e deciderà la linea che vorrà seguire in merito all'ammutinamento della squadra dopo Napoli-Salisburgo. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il tempo, si sa, lenisce il dolore e cicatrizza le ferite, però l’ammutinamento ha fatto male, ha aperto una crepa, ha persino spalancato un mondo nel quale il Napoli, e De Laurentiis, non pensavano di ritrovarsi. L’ira di De Laurentiis non s’è mai seriamente placata, neanche in questi dieci giorni in America: varie ore a riflettere sulle modalità di intervento, sulla forbice che consente di passare da una multa «morbida» del 5% a quella «dura» del 25% (sempre sul lordo di una mensilità) inserendoci semmai anche la possibilità di richiedere i danni d’immagine. La mediazione di Ancelotti ha un valore, non solo un senso, e al resto potrà pensare la squadra, mitigando l’amarezza con una reazione che lasci il segno, che dimostri il cambiamento di rotta e di tendenza. C’è il desiderio, in alcuni calciatori, di scusarsi, e fosse stato possibile anche pubblicamente, per una vicenda che è sfuggita di mano e che ha lacerato un ambiente intero"