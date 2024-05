Udinese-Napoli, la moviola del CorSport: giusto annullare la doppietta di Osimhen, niente rigore sul contatto Osi-Okoye

Ultime notizie Serie A - Voto 6 per Aureliano e 6,5 per il VAR Marini ("Solo controlli e conferme, il Saot lo aiuta sul gol annullato"), vi proponiamo la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola:

"Ok, lo abbiamo capito: chiedere una prestazione atleticamente all’altezza della Serie A non è possibile. Solito andamento lento (non corre) per Aureliano, solito merito però: sembra schivare i guai, nel primo tempo non succede nulla, nella ripresa ordinaria amministrazione anche se più movimentata dal punto di vista regolamentare.

ANNULLATO - È il VAR che annulla la rete del raddoppio di Osimhen: al momento del passaggio di Lobotka l’attaccante azzurro è di una spalla oltre Joao Ferreira.

REGOLARE - È regolare il gol realizzato da Osimhen: l’attaccante nigeriano non commette alcun fallo, saltando, né su Joao Ferreira né su Bijol. Regolare anche l’APP (Attacking Possession Phase): Politano, che crosserà verso il centro, è ampiamente in gioco sul passaggio di di Lorenzo.

NO RIGORE/1 - Uscita di Okoye sui piedi di Osimhen, contatto inevitabile, ma non c’è rigore: il portiere dell’Udinese arriva con le mani sul pallone ampiamente in tempo, prima dell’intervento del nigeriano.

NO RIGORE/2 - Contatto fra Success e Lobotka, il centrocampista azzurro ha la gamba sinistra proprio sulla linea dell’area, ma lo scontro arriva più per “colpa” di Success, Aureliano fa proseguire, corretto".