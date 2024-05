Ufficiale: il Napoli è matematicamente fuori dalla Champions League

Ultime notizie. Certamente non ce n'era bisogno, ma adesso abbiamo anche la conferma matematica: con 51 punti in classifica e ancora 3 partite da giocare (con 9 punti in palio), il Napoli è aritmeticamente fuori dalla Champions League!

Impossibile recuperare la distanza di 10 punti che separano gli azzurri da Roma e Atalanta. In ogni caso, al momento è in serio dubbio anche la qualificazione in Conference League e il Napoli rischia seriamente di restare fuori dall'Europa per la prima volta dopo più di dieci anni.