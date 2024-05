Il Mattino - Pioli in pole ma De Laurentiis può pazientare per aspettare Gasperini: sarebbe rivoluzione sul mercato

Calciomercato Napoli - Sebbene Pioli sia in pole position, secondo Il Mattino di Napoli c'è anche Gasperini in corsa per la panchina del Napoli:

"Sul taccuino di De Laurentiis tuttavia, alla voce allenatore, c'è il nome di Gian Piero Gasperini. In ogni caso molto dipenderà anche dal finale di stagione in cui gli orobici sono ancora in piena corsa su tre fronti (Europa League, finale di coppa Italia e qualificazione alla prossima Champions). Insomma se DeLa vuole il Gasp dovrà necessariamente portare pazienza e prepararsi anche ad una mezza rivoluzione sul mercato, considerando che il 66enne allenatore della Dea è un integralista della difesa a tre".