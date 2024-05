Ultime notizie Champions League - Dato negativo e statistica che non rende gloria alla SSC Napoli, quella appena pubblicata da Transfermarkt:

"Napoli aritmeticamente fuori dalla lotta Champions. Negli ultimi 20 anni solo in un caso particolare la squadra campione in carica non ha chiuso il campionato fra le prime quattro della classifica".

Ovvero nel caso della Juventus che fu squalificata per Calciopoli e fu retrocessa in Serie B.